États-Unis : Personne ne portera les «chaussures de Satan»

Nike a gagné la bataille contre la société MSCHF, qui avait commercialisé des baskets imaginées par Lil Nas X à partir du modèle Air Max 97 de la marque américaine.

Proposées à la vente le jour de la sortie du clip «Montero (Call Me by Your Name)», de Lil Nas X, les baskets, contenant une goutte de sang humain ont été produites en un nombre limité de paires sans aucun accord de Nike. 666 ont été fabriquées et numérotées. Pour pouvoir se les offrir, il fallait débourser 1018 dollars. Toutes avaient trouvé preneur en quelques minutes.