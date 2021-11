Tyler «Ninja» Blevins : «Personne ne reste au sommet pour toujours»

Les directs du streamer américain Tyler «Ninja» Blevins n’attirent plus autant de spectateurs que par le passé sur la plateforme Twitch. Mais il s’en accommode.

«Personne ne reste au sommet pour toujours, surtout quand il s’agit de live streaming; il y aura toujours quelqu’un de nouveau et de plus populaire», a déclaré Tyler «Ninja» Blevins, qui reste néanmoins le streamer avec le plus grand nombre d’abonnés sur Twitch (plus de 17 millions). «Je n’ai plus l’intention d’être ce type de personne. Je sais que je ne vais plus attirer 100’000 spectateurs [sur Twitch]. Je n’ai pas le temps de faire ça. J’ai une femme et une famille», a ajouté le trentenaire, qui se contente d’une audience plus modeste, comprise entre 10’000 et 15’000 spectateurs.