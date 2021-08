Afghanistan - «Personne ne se soucie de nous, nous allons mourir lentement dans l’indifférence»

Afghanistan : «On ne se soucie pas de nous, nous allons mourir lentement dans l’indifférence»

Une jeune Afghane se fait l’une des portes-parole d’un peuple à l’agonie, alors que les talibans ont repris le pouvoir du pays, ce dimanche.

Partagée par le Daily Mail , la vidéo de 45 secondes, qui a déjà recueilli plus de 1,6 million de vues, a été initialement postée sur Twitter par une militante des droits de l'homme, le 13 août. Si son identité n’est pour l’heure pas connue, la jeune fille est devenue l’un des visages du désespoir du peuple afghan.

Des ressortissants afghans bloqués à la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, le 16 août 2021.

Pays «hors de contrôle», ONU très inquiet

Le jour même de la publication de la vidéo, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, avait déclaré que l'Afghanistan était «hors de contrôle» et que le conflit faisait «encore plus de victimes parmi les femmes et les enfants.»