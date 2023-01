Berne : Personne ne veut de l’ancien appartement de Doris Leuthard

On connaît la Maison de Watteville pour les entretiens réguliers que la Confédération organise dans ses murs. Ce qu’on sait moins, c’est que, à l’étage, se trouve un appartement de 250 m2 qui n’a pas de locataire depuis 2019 . Jusqu’en 2018, l’ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard était locataire et elle a dû le quitter en même temps que sa fonction.

La Confédération, propriétaire de l’immeuble, n’a pas trouvé de nouveaux locataires depuis, rapporte le «Zürcher Unterländer». Et ce, bien que le loyer soit de 2450 francs suisses par mois et que l’appartement devrait avoir une valeur locative actuelle de plus de 5000 fr., selon l'Office fédéral des constructions et de la logistique.