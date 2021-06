Valais : Personne recherchée sur les lieux d’une avalanche

Une coulée de neige a dévalé la pente, dimanche, sur près de 1500 mètres à Bagnes (VS). Un témoin a vu quelqu’un être emporté, mais la personne manquait à l’appel lundi après-midi.

Dimanche, en fin d’après-midi, une avalanche s ’ est produite dans le secteur du barrage de Mauvoisin, sur la commune de Bagnes (VS). Un témoin a alerté les secours, en indiquant avoir vu une personne se faire emporter par la coulée . Malgré les importantes recherches sur place – avec police, pompiers, secours régional, conducteurs de chiens d’avalanche, hélicoptères, Rega, Maison FXB du sauvetage – la victime n’a pour l’heure pas été retrouvée. Selon les premiers éléments, il s’agirait d’un résid e nt de la région, âgé de 36 ans.

L ’avalanche s’est déclenchée spontanément, peu avant 17h, à une altitude d ’ environ 3400 mètres et a dévalé la pente sur près de 1500 mètres, le lac et le barrage de Mauvoisin se situant à une altitude de 1961 mètres. Les conditions météorologiques et de visibilité, ainsi que le danger de nouvelles avalanches , rendent les recherches difficiles.