Bâle : Personnel hospitalier menacé par des patients indisciplinés

Dans la cité rhénane, les comportements violents des proches de patients Covid augmentent. En Suisse romande, la tendance n’est pas enregistrée.

À l’hôpital universitaire de Bâle, le personnel soignant est sous pression avec les patients souffrant du Covid-19. Mais, de plus en plus, il doit faire face à des proches récalcitrants, des personnes sceptiques ou encore ignorantes. «Il y a des gens qui n’acceptent aucune règle. Il y a les refus de porter le masque, les personnes qui sont contre les interdictions de visites ou qui ne respectent pas les horaires. Puis il y a les gens qui savent qu’ils ont été testés positifs et qui viennent avec de faux certificats», indique Nicolas Drechsler, porte-parole de l’établissement au site «Bajour».

Pas de flambées d’incivilités

Un coup de sonde en Suisse romande montre que la pandémie n’a pas exacerbé les comportements inadaptés. Des rappels à l’ordre sont toutefois fréquents pour des personnes qui ne portent pas le masque par exemple, ne respectent pas les distances ou ne se désinfectent pas les mains. Aux HUG à Genève, de manière générale, les personnes se comportent bien. «Indépendamment du Covid, nous avons de temps à autre à faire face à des comportements difficiles, particulièrement aux urgences, en psychiatrie et aux urgences pédiatriques. Nos agents de surveillance interviennent et sont formés pour réduire la tension et rassurer les personnes. Si ce n’est pas le cas, il est fait appel à la police et une plainte est alors déposée. Avec la réintroduction le 23 août du contrôle d’accès, nous constatons davantage de contestation et de mauvaise humeur aux entrées, mais cela reste gérable», indique un porte-parole.