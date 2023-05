Croatie: la santé mentale des personnes LGBT en danger

Viktor Zahtila a compté: il a été agressé plus d’une dizaine de fois. Sa faute, être gay en Croatie, où les discriminations contre les membres de la communauté LGTBQ sont rampantes et alimentent de graves inquiétudes pour leur santé mentale.

«Littéralement… Ils nous ont massacrés», raconte-t-il. «Cela a duré si longtemps que je m’étais dit, c’est la fin, je ne vais pas survivre». Cette agression et d’autres sont à l’origine d’un stress post-traumatique qui l’a longtemps affligé.

«Si un type à l’air macho me croise dans la rue, mon cœur se met à battre plus vite, je deviens pâle, paralysé», dit-il. «Au bout d’un moment, je me rends compte que c’est juste un type qui passe par là mais j’ai l’impression d’avoir reçu un coup de poing dans le ventre».