De nouvelles mesures devraient être annoncées mercredi par le Conseil fédéral et durer jusqu’au 28 février : magasins non-essentiels fermés, rassemblements privés et publics limités à dix personnes, télétravail obligatoire pour autant qu’il soit possible et port du masque dans tous les espaces intérieurs, également sur tous les lieux de travail, rappelait mardi le «Tages Anzeiger».