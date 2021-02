Spotify, No 1 du streaming de musique, a fait mieux que prévu. Alors qu’elle avait tablé sur un nombre d’abonnés payants compris entre 150 et 154 millions, la plateforme suédoise a franchi le cap des 155 millions d’abonnés payants, a-t-elle annoncé mercredi, soit une hausse de 24% par rapport à l’année précédente. Le nombre d’utilisateurs actifs a connu la même tendance avec une augmentation de 27% pour atteindre les 345 millions fin décembre 2020. En comparaison, ses deux grands concurrents, Apple Music et Amazon Music, revendiquaient respectivement plus de 60 millions d’abonnés (derniers chiffres publiés en juin 2019) et 55 millions (dernier pointage de janvier 2020). «Nous estimons que la pandémie n’a eu que peu d’impact sur la croissance du nombre de nos abonnés et qu’elle a peut-être même contribué positivement à générer de nouvelles inscriptions», a écrit Spotify dans son rapport annuel.