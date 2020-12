La Chaux-de-Fonds : Perte de 1,44 million dans l’action sociale

À la suite de la gestion défaillante du Service communal de l’action sociale, la ville de La Chaux-de-Fonds devra constituer une provision de 1,725 million de francs, à charge des comptes 2020.

Le montant sera affecté à la compensation des manquements et erreurs identifiés entre 2015 et 2020 et ayant touché le pot commun de l’action sociale, a indiqué vendredi la Ville de La Chaux-de-Fonds. La solution proposée par l’État de Neuchâtel apparaît «aux yeux du Conseil communal comme juste, proportionnée et cohérente».