Économie

Perte de 2,3 milliards de francs pour Glencore au 1er semestre

La grande entreprise zougoise des matières premières a enregistré un déficit entre les mois de janvier et juin.

Glencore a essuyé sur les six premiers mois de l’année une perte sèche de 2,6 milliards de dollars (2,36 milliards de francs) contre un bénéfice de 226 millions sur la même période un an plus tôt. La décision de placer de nombreuses activités minières en maintenance a notamment engendré un correctif de valeur de 3,2 milliards de dollars.