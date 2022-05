Perte de maitrise fatale à un octogénaire

Un octogénaire est décédé à Léchelles, samedi après-midi. Le malheureux a perdu la maîtrise de son véhicule et heurté un pont CFF. Il est décédé sur le coup.

Un accident de la circulation s’est révélé fatal pour un octogénaire, samedi après-midi à Léchelles, sur la route cantonale entre Grolley et Payerne. Malgré l’intervention rapide des secours et une tentative de réanimation, le conducteur, seul en cause, est décédé sur les lieux.