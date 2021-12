Coronavirus : Perte d’efficacité des traitements par anticorps face à Omicron

Selon des résultats préliminaires, plusieurs traitements par anticorps de synthèse n’ont «plus d’activité significative contre le nouveau variant».

Plusieurs traitements par anticorps de synthèse contre le Covid-19, dont celui des laboratoires Regeneron et Roche, utilisé en France, ne sont plus efficaces face au variant Omicron , indique vendredi l’agence française de recherche ANRS/Maladies infectieuses émergentes.

Ronapreve, Regdanvimab…

Ce médicament combine deux anticorps de synthèse, dits «monoclonaux», le casirivimab et l’imdevimab, et on l’administre par une unique injection intraveineuse.