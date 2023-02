France : Perte et dette records: EDF dans un gouffre financier

Le chiffre d’affaires du géant de l’électricité a crû de 70% à 143,5 milliards d’euros tiré par la hausse des prix de l’énergie, mais le groupe passe dans le rouge avec une très lourde perte nette de 17,9 milliards, contre un bénéfice de 5,1 milliards en 2021. Il s’agit de l’une des plus lourdes pertes de l’histoire récente en France, derrière France Télécom (20,7 milliards) et Vivendi Universal (23,3 milliards) il y a vingt ans.

Hausse du nombre de clients

Problèmes de corrosion

L’année 2022 aura vu la production électrique nucléaire et hydraulique tomber à des niveaux historiquement bas en pleine crise énergétique et climatique mondiale. EDF a en effet cumulé les ennuis entre la découverte de corrosion et les retards pris dans la maintenance des centrales, à cause du Covid. Résultat: en 2022, la disponibilité moyenne du parc de 56 réacteurs est tombée à 54% (contre 73% sur la période 2015-2019).