Chemins de fer rhétiques : Perte massive d’un joyau touristique à cause de la pandémie

La compagnie de transport grisonne a perdu 6,9 millions de francs en 2020, après un résultat record l’année précédente.

La chute est violente. Les très touristiques chemins de fer rhétiques (RhB) ont annoncé mercredi une perte de 6,9 millions de francs pour l’année 2020, en raison de la pandémie de Covid-19. Ce résultat détonne avec celui de l’année précédente, où la société avait dégagé un bénéfice record de 7,1 millions. Le transporteur précise que, sans l’aide de la Confédération et du canton des Grisons, la perte aurait atteint 19,9 millions. Il indique également que ses objectifs financiers n’ont été atteints que pour le transport de marchandises et les infrastructures. Les RhB ont dû prendre des mesures ciblées, redéfinir les priorités des projets et des investissements et reporter des travaux d'entretien non liés à la sécurité, ce qui a permis de réduire sensiblement les coûts.