Aviation : «Pertes massives» pour des aéroports européens déjà très endettés

Les aéroports européens ont vu leur dette exploser de 200% par rapport à avant la pandémie et plusieurs subiront à nouveau des pertes «massives» cette année, a prévenu mardi leur association.

«Pertes massives»

En 2020, la crise sanitaire et son cortège de restrictions de déplacements ont fait perdre 12 milliards d’euros (12,8 milliards de francs) aux aéroports européens. «Avec des recettes et une rentabilité au premier semestre encore plus faibles que l’année dernière et une reprise du trafic aérien suscitant d’importants coûts mais de faibles recettes, de nombreux aéroports vont à nouveau subir des pertes massives cette année», a souligné ACI Europe à l’occasion de son assemblée générale annuelle, à Genève. «Étant donné les aides publiques limitées et les mesures d’économies déjà prises, ils n’ont pas eu d’autre choix que de s’endetter et la dette des aéroports a explosé, augmentant de 200% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie», a prévenu l’organisation.