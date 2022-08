CFF : Perturbation ferroviaire entre Renens et Morges

Le trafic entre Lausanne et Genève a été perturbé au niveau des trains régionaux, jeudi dès 11h30. Les IC1 et IR90 sont interrompus entre Lausanne et Genève, et les S4 ne circulent pas entre Lausanne et Morges. Le dérangement était toujours en cours en fin d’après-midi.