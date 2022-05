Route de Meyrin (GE) : Perturbations à cause d’une ligne aérienne endommagée

Les transports publics connaissent des problèmes entre Cornavin et Meyrin à la suite d’un décablage.

Situation compliquée jeudi soir pour les Transports publics genevois (TPG) et les automobilistes sur l’axe gare Cornavin-Meyrin. Des dégâts sur les lignes aériennes des trolleybus ont forcé la régie publique à couper le courant et à injecter des navettes à la place des trams. Malheureusement, leur déploiement est freiné par un accident sur la route de Meyrin qui occasionne des bouchons.

C’est vers 16 h que plusieurs trolleybus ont décâblé à la hauteur du carrefour du Bouchet, sans un impact trop important puisque les véhicules ont pu baisser leurs perches, puis continuer leur route. Dans un deuxième temps, les experts des TPG ont fait état de dégâts à la ligne aérienne et ont coupé le courant vers 17 h 20 entre Cornavin et l’arrêt Jardin alpin-Vivarium, le temps des réparations.

Cette décision a entraîné l’arrêt des lignes 14 et 18. Des navettes de substitution sont en cours de déploiement, mais un accident auto-moto sur la route de Meyrin ralentit la circulation et l’opération des TPG. De plus, vers 18 h 30, les moteurs diesel de certains trolleys ont surchauffé. De fait, les TPG ont dû arrêter la ligne 10 entre Guye et l’aéroport. Fort heureusement, le courant a été rétabli à 18 h 45 permettant aux trams et aux trolleys de repartir. Des retards sont néanmoins encore attendus durant un certain temps.