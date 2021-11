Genève internationale : Perturbations attendues en marge d’une conférence de l’OMC

Durant deux semaines, les Genevois doivent s’attendre à des restrictions de périmètre, des changements d’horaires des transports publics et des bouchons.

Périmètres interdits

Des restrictions sont prévues du 22 novembre au 6 décembre dans diverses zones du canton. Les abords du bâtiment de l’OMC seront interdits à toute manifestation, navigation et promenade au bord du lac. Durant toute la durée des mesures, le parc William-Rappart sera fermé au public. Il en sera de même pour la promenade du lac depuis le parc Barton, à la hauteur du bâtiment SIG, jusqu'au passage sous voie du site dit La Console du Jardin Botanique. Les activités nautiques et aquatiques seront également prohibées près de l’OMC. Les airs ne seront pas en reste, puisque le survol par drones de sept communes sera strictement interdit.

Eviter la rive droite

Au niveau du trafic, des perturbations temporaires sont attendues dans le secteur de l’avenue de la Paix, de la rue de Lausanne, de la rue de Varembé, et de l’avenue de France. L’accès à plusieurs rues sera limité aux ayants droit et participants à la conférence du 22 novembre au 6 décembre, parfois sur toute la durée, parfois seulement durant quelques jours. Des arrêts des Transports publics genevois seront également supprimés. Durant la durée de la conférence, les autorités genevoises enjoignent la population et les travailleurs, notamment pendulaires, à éviter les secteurs de l’OMC et de Varembé pour leur préférer l’autoroute de contournement. L’utilisation des transports publics et le télétravail sont encouragés.