Perturbations dans le ciel: Mouvement social en France: des vols annulés depuis l’aéroport de Genève

Des perturbations affectaient vendredi le transport aérien en France, avec des répercussions en Europe et notamment en Suisse, en raison d’une journée d’action intersyndicale à travers le pays sur le thème des salaires et de l’égalité hommes-femmes. En effet, une lectrice nous signalait ce vendredi que plusieurs vols étaient retardés ou annulés depuis l’aéroport de Genève.

Selon l’organisme de surveillance Eurocontrol, «d’importants retards» sont à attendre pour les vols transitant par le ciel français, tandis que des «retards modérés à importants» sont prévus aux arrivées à Bordeaux (sud-ouest), Toulouse (sud-ouest), Marseille (sud-est), Nantes (ouest) et Bâle-Mulhouse (est). De son côté, la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) française avait demandé aux compagnies aériennes de renoncer préventivement à 40% des vols à Paris-Orly, 20% à Marseille-Provence et 15% à Beauvais (nord), en raison de la participation d’une partie des aiguilleurs du ciel à ce mouvement. La DGAC a noté des retards moyens au départ d’une heure ou plus dans certains aéroports dont Lyon-Saint-Exupéry (centre-est), Marseille-Provence ou Toulouse-Blagnac.