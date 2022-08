Genève : Perturbations de trafic à prévoir vers l’hôpital cantonal

La circulation va être perturbée dans le quartier des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Des travaux auront lieu du 6 au 10 septembre sur le boulevard de la Cluse, l’axe qui longe les HUG, nécessitant sa fermeture. Un nouveau revêtement phonoabsorbant sera installé sur la chaussée, afin de réduire le bruit routier. Les trottoirs resteront ouverts et l’ensemble des accès à pied seront maintenus. Les transports individuels motorisés seront principalement déviés par l’avenue de la Roseraie. L’accès aux rues perpendiculaires au boulevard de la Cluse s’effectuera en impasse depuis la rue Prévost-Martin.

Du 8 au 10 septembre, les accès motorisés à la Maternité, à la Clinique de pédiatrie et à la Clinique

d’ophtalmologie, y compris les urgences et les ambulances, s’effectueront uniquement par l’avenue de la Roseraie. La ligne 35 des Transports publics genevois sera déviée à ces mêmes dates et l’arrêt « Maternité-Pédiatrie » ne sera pas desservi.