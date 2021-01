CFF : Perturbations sur la ligne Lausanne-Genève

Des restrictions dans le trafic ferroviaire entre Rolle et Allaman, jeudi matin, engendrent retards et suppressions de trains.

Plusieurs trains ont dû être supprimés, tôt jeudi matin, entre Lausanne et Genève. Les CFF évoquent sur leur site internet une panne survenue entre Rolle et Allaman. Des retards et d’autres suppressions de trains sont encore prévisibles, prévient l’ex-régie fédérale. La durée de la perturbation n’est pas connue pour l’instant.