Réchauffement climatique : Pesquet: «Voir la planète de son hublot, ça fait réfléchir»

A l’approche de la Conférence tant attendue sur le climat, l’astronaute français livre ses impressions. Depuis l’espace, il a pu observer les récentes catastrophes climatiques.

Les ouragans et les feux de forêts. Je n’avais jamais assisté à ça, des feux d’une ampleur incroyable, avec des colonnes de fumée qu’on voyait depuis l’espace pendant des jours et des jours... C’était impressionnant de se dire l’énergie qui était dégagée et les dégâts provoqués pour les gens qui avaient la malchance d’être sur la trajectoire. On a aussi vu une succession de tempêtes tropicales, extrêmement impressionnantes, on pouvait quasiment regarder dans l’œil du cyclone. Ce sont des murs de nuages d’une puissance phénoménale, de plus en plus fréquents, de plus en plus destructeurs.