Économie : Pessimisme pour la Suisse durant les douze prochains mois

Les conséquences économiques du coronavirus seront brutales, en particulier pour les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, révèle une étude.

Le tourisme, l’hôtellerie et la restauration seront les plus durement touchés, indique swissVR, une association suisse regroupant des membres de conseils d’administration, dans un communiqué diffusé dimanche. Les perspectives de la branche des technologies de l’information et de la communication, ainsi que celles des secteurs de la pharmacie et de la santé sont plus optimistes.