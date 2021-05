Votation du 13 juin - Pesticides: Coop et Migros craignent une hausse des intoxications

Pour rappel, l’initiative sur les pesticides de synthèse demande d’interdire l’utilisation de ces produits dans la production agricole ainsi que pour l’entretien des sols et des paysages.

En effet, ils rappellent que le texte soumis au peuple, interdit l’usage de moyens de désinfection dans la production. «Or les normes d’hygiène reposent sur l’utilisation de ces désinfectants», explique dans la SonntagsZeitung Mario Irminger, président de la CI Commerce de détail Suisse, qui regroupe Coop, Migros et Denner. «Si ces agents sont interdits dans le cadre de l’initiative sur les pesticides, la sécurité alimentaire en Suisse diminuera et les maladies d’origine alimentaire pourraient augmenter», estime-t-il.

«La sécurité alimentaire ne pourrait plus être garantie»

Des préoccupations que partage Lorenz Hirt, directeur de l’association de la Fédération des Industries Alimentaires Suisses. «Sans les biocides comme agents de nettoyage et de désinfection, la sécurité alimentaire exigée aujourd’hui ne peut plus être garantie»; craint-il aussi. Un producteur de fromage de Suisse orientale fait le même constat: ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer ses équipements serait un énorme problème. «Nos exportations s’effondreraient car nos produits ne seraient plus considérés comme hygiéniquement parfaits à l’étranger», estime Christoph Züger.