Votations : Pesticides et lutte anti-terroriste au menu des votations

Les bureaux de vote ferment leurs portes en milieu de journée et les résultats des votations devraient être connus en début de soirée.

Fossé entre les villes et les campagnes

Les écologistes et la gauche ont apporté leur soutien aux deux initiatives. Le gouvernement les a en férocement combattues, estimant qu’elles nuiraient à la souveraineté alimentaire du pays. Les sondages montrent un rejet des deux textes, avec un fossé entre les villes et les campagnes.

Terrorisme et droits humains

Elle encourage par des incitations financières les comportements respectueux du climat, comme la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques et la commercialisation de véhicules consommant moins d’essence ou de diesel. La loi prévoit aussi d’augmenter la taxe sur le mazout et le gaz naturel, ainsi que l’introduction d’une taxe sur les billets d’avion sur chaque vol au départ de la Suisse. Selon les opposants au texte, ces mesures coûtent cher et toucheraient surtout les revenus bas et moyens et les personnes aimant voyager. L’issue du vote semblait incertaine selon les sondages.