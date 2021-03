Agriculture : Pesticides: un tiers des terres agricoles mondiales à «haut risque»

Une étude australienne montre l’ampleur du danger de pollution que représentent des herbicides, insecticides et fongicides au niveau mondial.

Un tiers des terres agricoles dans le monde sont à «haut risque» de pollution par des résidus de pesticides, qui peuvent se retrouver dans les nappes phréatiques et menacer la biodiversité, selon une étude publiée lundi. Des chercheurs en Australie ont étudié 59 herbicides, 21 insecticides et 19 fongicides et ont estimé leurs niveaux d’utilisation dans 168 pays en se basant sur des données de l’agence des Nations Unies chargée de l’alimentation et de l’agriculture (la FAO) et de l’Institut américain de géophysique (USGS).