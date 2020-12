États-Unis : Pete Buttigieg sera le premier ministre ouvertement homosexuel

Révélation des primaires démocrates, Pete Buttigieg va être nommé ministre des Transports dans l’administration Biden, selon les médias américains.

«Mayor Pete»

L’association Human Rights Campaign a aussi salué une décision «historique». Joe Biden et Kamala Harris «tiennent leur promesse» en «formant un gouvernement à l’image de la diversité» de l’Amérique, a-t-elle estimé. Quasiment inconnu du grand public lorsqu’il a présenté en avril 2019 sa candidature aux primaires démocrates pour la présidentielle de novembre dernier, Pete Buttigieg, ancien militaire passé par l’Afghanistan, a eu un parcours fulgurant.

Candidat modéré, il avait enregistré des succès spectaculaires lors des premières étapes des primaires, au moment où Joe Biden, politique chevronné positionné sur le même créneau centriste, essuyait déconvenue sur déconvenue malgré son statut de favori. L’ancien vice-président avait finalement réussi à rebondir et Pete Buttigieg s’était retiré à son profit début mars, contribuant à donner un élan décisif à celui qui est de quarante ans son aîné.

«Il me fait penser à mon fils, Beau», décédé des suites d’un cancer au cerveau, avait alors déclaré Joe Biden. «C’est le plus beau compliment que je puisse faire à un homme», avait-il ajouté, au côté de l’étoile montante du parti démocrate, passé par Harvard, Oxford et le cabinet de conseil McKinsey. L’ex-candidat polyglotte -- il parle sept langues --, marié à l’église à son époux Chasten Buttigieg, avait ensuite participé activement dans les médias à la campagne victorieuse de Joe Biden.