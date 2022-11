Pete Davidson coupé au montage des Kardashian

Téléréalité : Pete Davidson à moitié coupé au montage des «Kardashian»

Après la fin de la relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson , en août 2022, les fans des «Kardashian» se demandaient ce qu’il allait advenir de leur relation dans le programme de téléréalité. La saison 2, actuellement diffusée sur Disney+, avait en effet été tournée alors que le comédien de 28 ans et la femme d’affaires de 42 ans étaient en couple. Davidson apparaissait d’ailleurs dans la bande-annonce des nouveaux épisodes.

Une première réponse aux interrogations a été donnée jeudi 10 novembre 2022 dans l’épisode 8 des «Kardashian» et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas à l’avantage de Pete. Alors que Kim est filmée en train d’essayer la robe de Marilyn Monroe qu’elle a ensuite portée pour le Met Gala , le comédien est à ses côtés, mais son visage n’apparaît jamais à l’écran. Seul le bas de son corps est visible et on ne l’entend jamais parler.

On ignore si ce montage a été fait à la demande de Kim ou à celle de Pete, mais il se pourrait que ce dernier ait préféré qu’on ne le voie plus dans l’émission. Dans l’épisode mis en ligne le 27 octobre 2022, l’ex de Kanye West avait en effet déclaré que les gens verraient peut-être une ou deux apparitions de l’Américain, mais rien de plus. «Je vais évidemment parler de ce qui se passe dans ma vie et il en fait partie, mais je respecte le fait que ça soit mon job et pas le sien», avait-elle confié.