États-Unis : Pete Davidson fait effacer tous ses tatouages

Le comédien a pris la décision de se débarrasser de toutes les inscriptions qu’il a sur le corps.

Pete Davidson en a marre de ses tatouages et a décidé de les faire effacer. Il a d’ailleurs déjà commencé, a révélé le critique de films Mike Granaghan sur Twitter après une rencontre virtuelle avec l’équipe du film «The King of Staten Island», dans lequel joue l’acteur de 27 ans.

Granaghan a ensuite expliqué que Davidson lui avait déjà montré l’une de ses mains sur laquelle il n’y a plus aucune inscription ni aucun dessin. «Il m’a raconté qu’il fallait entre trois et quatre heures de maquillage pour cacher ses tatouages quand il tournait. Il s’est donc dit qu’il serait plus facile de les faire enlever», a poursuivi le critique. Il faut dire que l’ex-compagnon d’Ariana Grande a plus de 100 tatouages sur tout le corps, dont une licorne géante et un portrait d’Hillary Clinton.