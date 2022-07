Los Angeles : Pete Davidson rêve de devenir papa

Depuis qu’il sort avec Kim Kardashian, Pete Davidson se sent un homme différent. Il est désormais prêt à devenir père. «Je suis définitivement une personne pour qui la famille est importante. La chose que je désire le plus et que je n’ai pas encore réalisée, c’est d’avoir un enfant. C’est mon rêve», a-t-il confié à Kevin Hart dans son émission «Hart to Heart», mardi 12 juillet 2022. Un peu gêné, le comédien de 28 ans a cru bon de se justifier en admettant que son souhait était «vraiment ringard». Mais son interlocuteur lui a aussitôt rétorqué qu’à son avis, «c’était la meilleure chose qu’on pouvait faire dans la vie.» Pour Pete, la paternité paraît «tellement amusante» et il pense que cela lui permettra de s’améliorer en tant qu’être humain. «Je suis tellement enthousiaste, donc je m’y prépare maintenant», a ajouté l’Américain que l’on retrouvera dans la saison 2 de l’émission de téléréalité «The Kardashians», sur Hulu et Disney+. Reste à savoir si Kim Kardashian, déjà mère de quatre enfants, partage son envie.