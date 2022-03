Pete Davidson dans l’espace avec Jeff Bezos

États-Unis : Pete Davidson s’envolera dans l’espace avec Jeff Bezos

Le chéri de Kim Kardashian est sur le point de signer un contrat avec le milliardaire pour pouvoir prendre place à bord d’une fusée Blue Origin.

Contrairement à Tom Hanks, Pete Davidson a envie de s’envoyer en l’air avec Jeff Bezos. Pas question pour autant de faire des infidélités à Kim Kardashian, avec laquelle il est en couple depuis octobre 2021. Ce que désire le comédien, c’est de s’envoler dans l’espace en compagnie du milliardaire et fondateur de la société Blue Origin, qui organise des vols spatiaux. Et si l’on en croit Page Six, ce sera bientôt le cas.