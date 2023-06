Pete Davidson sous le feu des critiques à cause d’un chiot

Alors que de nombreuses stars, à l’instar de Chrissy Teigen et de John Legend, adoptent des chiens, Pete Davidson a fait le choix d’en acheter un. Le 21 mai 2023, il s’est rendu en compagnie de sa copine, Chase Sui Wonders, dans une animalerie de New York. Le couple y a fait l’acquisition d’un bébé Cavapoo, a appris TMZ. Seulement, cet achat a passablement irrité les internautes qui ont découvert l’histoire sur le compte Instagram de Page Six.