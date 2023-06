Le rocker Pete Doherty est papa pour la troisième fois

Le bébé, dont on ignore encore le sexe et le prénom, a vu le jour le 31 mai 2023.

Le rocker anglais Pete Doherty et la musicienne française Katia de Vidas se sont mariés en 2021.

La famille de Pete Doherty s’agrandit. Déjà papa d’un garçon, Astile, 19 ans, et d’une fille, Aisling, 11 ans, nés de précédentes relations, le rocker britannique de 44 ans, qui a été accro à la drogue , a eu son troisième enfant avec son épouse, Katia de Vidas.

La Française, claviériste du groupe Pete Doherty and The Puta Madres, a annoncé la bonne nouvelle dimanche 4 juin 2023, sur son compte Instagram. Elle a publié une photo du bébé, ainsi qu’un autre cliché où l’on voit le bracelet du nouveau-né indiquant sa date de naissance, soit le 31 mai 2023. Le couple, qui s’est marié en septembre 2021, n’a toutefois pas encore révélé le prénom et le sexe de sa progéniture.