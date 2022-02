Curling – Peter de Cruz: «On a pas mal souffert cette semaine»

La défaite contre la Chine a été fatale au CC Genève de Peter de Cruz (tout à droite). AFP

L’équipe du CC Genève, skippée par Peter de Cruz, ne disputera pas les demi-finales du tournoi des Jeux de Pékin. En s’inclinant contre la Chine, ce mercredi matin (4-5), les curleurs genevois sont définitivement éliminés de la compétition olympique. Ils repartiront donc de Pékin sans médaille autour du cou.

Ce n’est que la troisième fois (en onze participations à des compétitions majeures) que l’équipe genevoise repart sans médaille. Elle avait décroché le bronze aux JO de PyeongChang en 2018, tout comme aux Mondiaux 2014, 2017, 2019 et 2021.

Le skip genevois avait de la peine à avaler la pilule après cette élimination. «C’est dur, a-t-il admis. On a pas mal souffert cette semaine. C’était vraiment les montagnes russes… On n’a pas très bien commencé, ensuite on a remporté trois victoires, dont une contre le Canada qui était un petit peu inattendue. Et ensuite, on a quand même bien joué, en tout cas tout aussi bien joué que dans d’autres compétitions au terme desquelles on avait remporté des médailles.»

«Un léger manque de lucidité»

Le problème, c’est qu’ils sont tombés sur des équipes qui se sont sublimées face à eux. «Chaque fois, nos adversaires ont joué leur meilleur match. C’était frustrant de sentir que, même en jouant notre meilleur curling, on n’y arrivait pas. Ça s’est souvent joué à quelques centimètres. Le match contre la Chine de ce mercredi en est l’exemple parfait. Les Chinois ont fait le meilleur match de toutes les équipes du tournoi: je crois qu’ils ont joué à un pourcentage de réussite de quelque chose comme 96%, ils ont donc à peu près tout réussi. Donc on regrette cette élimination, forcément, mais on ne peut pas trop s’en vouloir non plus.»

Questionné sur le fait que l’analyse du tournoi ressemblait à l’analyse du match perdu contre la Chine, Peter De Cruz a acquiescé: «Oui, exactement, a-t-il lâché. On a fait un tournoi dans lequel on a joué correctement, un bon curling. Mais là, ça n’a juste pas suffi. Il y avait quelques centimètres ici, quelques centimètres là, de petites erreurs – on a touché les pierres une ou deux fois avec les balais ou avec les pieds –, en fait un léger manque de lucidité qui a fait que, dans les moments clés, on n’a pas réussi à s’imposer.»