Cyclisme : Peter Sagan domine le sprint à Granges

Peter Sagan a remporté la 3e étape du Tour de Suisse à Granges. Urs Lindt/freshfocus

Peter Sagan a enlevé au sprint l’étape vallonnée à travers le Jura entre Aesch (BL) et Granges (SO) devant le Français Bryan Coquard (Cofidis) et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché). Après un début de saison plutôt discret, la star slovaque a signé dans le canton de Soleure sa première victoire pour sa nouvelle formation française en s’imposant tel un patron près du Vélodrome de Swiss Cycling. Une grosse chute à moins de 5km de l’arrivée a fait une victime au classement général: l’Allemand Maximilian Schachmann (2e du général avant cette étape à 4 secondes du leader) a pu repartir mais en perdant plusieurs secondes.

La journée, qui a vu le peloton avaler plus de 3’000m de dénivelé, a été animée par une échappée partie dès la première heure de course et composée de six coureurs, dont deux Suisses: le Zurichois Matthias Reutimann (Swiss Cycling) et le Thurgovien Stefan Bissegger (EF). Les fuyards ont compté jusqu’à 2’30 d’avance sur le peloton.

Bissegger a tout tenté

Sentant le souffle du peloton revenir dans son dos, Bissegger a attaqué à 32 km de l’arrivée après une première tentative quelques kilomètres plus tôt. Le Thurgovien a notamment pris tous les risques sur la descente technique de Granges. Mais le spécialiste du chrono, vainqueur d’une étape sur le Tour de Suisse l’an passé à Gstaad, a été rattrapé à moins de 15 km du but malgré un dernier baroud d’honneur autour de la cité soleuroise.