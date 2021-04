Cyclisme - Peter Sagan: «Je crois que j’ai repris pile au bon moment»

Peter Sagan, pouce levé, près des Arènes. 20min/Francois Melillo

Le Slovaque n’avait qu’une vraie fenêtre de tir sur ce 74e tour de Romandie et il a tout de suite visé juste. Onze ans après avoir gagné et pris le maillot jaune à Fleurier, pour sa dernière venue en Suisse romande lors de son année «rookie», «Hulk» a fait fort. Il a gagné le sprint à Martigny et s’est paré de vert, une couleur qui lui va si bien. De quoi lui poser trois questions, avant de filer en direct de La Neuveville.

Peter, racontez-nous cette victoire…

Il n’y avait sans doute qu’une occasion pour moi cette semaine et je ne l’ai pas manqué. Je dois d’abord dire merci à mon équipe et à mes potes, parce qu’ils ont fait un gros boulot! Les échappés ont été contrôlés presque toute la journée par l’équipe Ineos, qui a parfaitement verrouillé la course. Il a fallu ensuite prendre les choses en mains, quand d’autres coureurs ont tenté leur chance sur la fin. Ensuite, ils ont parfaitement fait le boulot et je n’ai pas manqué l’occasion. Je suis très content.

Ça confirme votre retour en forme?

Je suis ici pour donner mon meilleur et me jauger. Je crois que ça va bien. Ç a a été difficile de revenir en forme après avoir souffert du Covid. Je suis tout de suite allé sur Tirreno-Adriatico en mars et ce n’était pas ça. Ensuite, j’ai gagné un sprint lors du Tour de Catalogne, mais ce n’était toujours pas ça et j’ai décidé de faire une pause et de ne pas me présenter sur les Classiques flandriennes. C’était une bonne idée, je crois que j’ai repris pile au bon moment pour arriver fort sur le Giro en fin de semaine prochaine. Cette victoire me conforte dans l’idée que j’ai fait le bon choix.

Il y aura encore une opportunité pour vous sur ce TdR?