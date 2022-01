Fléchettes – Peter Wright champion du monde de fléchettes

Peter Wright est le champion du monde de fléchettes 2022. AFP

En Suisse, pendant les fêtes, la tradition sportive est la mythique Coupe Spengler. À la même période à Londres, se déroule chaque année les championnats du monde de fléchettes. Avant de revenir sur cette finale, voici quelques informations sur ce sport peu connu en Suisse.

Les championnats du monde se déroulent chaque année entre fin décembre et début janvier à l’Alexandra Palace de Londres. Lors de la finale, un joueur est déclaré vainqueur lorsqu’il remporte sept sets et pour remporter un set, il faut gagner trois manches. Une manche est gagnée lorsqu’un des sportifs marque 501 points. Lors de celles-ci le score est dégressif et les compétiteurs lancent à tour de rôle trois fléchettes. Enfin, chaque joueur possède un surnom un peu décalé en plus de son nom officiel.

Deuxième titre mondial pour Wright

Le match décisif de l’édition 2022 opposait l’Écossais de 51 ans Peter Wright, alias « Snakebite », numéro 2 mondial et champion du monde 2020, à l’Anglais de 31 ans Michael Smith « Bully Boy », numéro 9 mondial et vice-champion du monde 2019. Après une finale accrochée de plus de deux heures, c’est Peter Wright qui s’est imposé 7-5.

Alors qu’il était mené 5-4, l’Écossais a fait parler son expérience et a gardé son sang-froid pour remporter les trois derniers sets en enchaînant les manches avec un jeu quasiment parfait. Même lorsqu’il a dû conclure la partie, il n’a pas flanché puisqu’il s’est imposé sur sa première fléchette de match. C’est le deuxième titre mondial pour l’Écossais au look plutôt extravagant qui rejoint le club très fermé des joueurs ayant été champions du monde plusieurs fois. Il reste cependant très loin de la légende Phil Taylor et ses 14 titres.

Des regrets pour Bully Boy

De son côté Michael Smith peut avoir de nombreux regrets sur cette finale. Après un départ compliqué dû à la nervosité, il s’était bien repris pour recoller au score et breaker Wright pour mener 5-4. Durant une majorité de la partie, Smith jouait et gagnait des manches avec une haute moyenne de points. Il était même à une seule manche de mener 6-4 mais il a craqué sous la pression de devenir champion du monde pour la première fois.

Preuve que le « Bully Boy » a tout de même réalisé une excellente finale et un tournoi incroyable, il a battu le record du nombre de 180 dans une championnat du monde et dans une finale. Un 180 est le jeu parfait aux fléchettes, il faut que le joueur tire ses trois fléchettes consécutivement dans le triple 20.

Beaucoup de fair-play

En plus de l’ambiance survoltée d’Alexandra Palace, l’autre caractéristique importante de ce sport est le fair-play entre les compétiteurs et cette finale n’a pas échappé à la règle. De nombreuses fois, les joueurs se sont félicités lorsque leur adversaire réalisait une belle manche ou un enchaînement de bonnes fléchettes.

Le fair-play et le respect entre les deux compétiteurs ont marqué cette finale. AFP

D’ailleurs, après la finale, le vainqueur Peter Wright a déclaré que son adversaire était encore jeune et qu’il était l’avenir de ce sport et que dès qu’il gagnera un titre majeur il deviendra presque imbattable.