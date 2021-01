Rallye-raid : Peterhansel et Benavides sacrés au terme du Dakar 2021

Le Français (autos) et l’Argentin (motos) se sont imposés au terme d’une épreuve endeuillée lors de son dernier jour par le décès du pilote amateur français Pierre Cherpin.

Stéphane Peterhansel a décroché son 14e succès au Dakar, son 8e en catégorie autos. AFP

Le Français Stéphane Peterhansel (Mini) a décroché vendredi à Jeddah son 14e Dakar, trente ans après son premier succès dans le célèbre rallye-raid.

A 55 ans, celui qui est surnommé «M. Dakar» tant il domine l’épreuve, a remporté l’édition 2021 organisée en Arabie Saoudite chez les autos, sa 8e victoire dans cette catégorie, à laquelle s’ajoutent six sacres à moto. Peterhansel devance au classement finale le pilote qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) d’un quart d’heure, et l’Espagnol Carlos Sainz, équipier de Peterhansel chez Mini.

A l’époque de sa première victoire, Peterhansel avait donc 25 ans, roulait en moto sous les couleurs de Yamaha et ne se doutait pas encore que son destin serait lié pour toujours à une compétition née treize ans plus tôt, dans la tête d’un certain Thierry Sabine: le Dakar.

Vainqueur en 1991, il le fut de nouveau en 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998. Six titres en deux roues, le record reste inégalé sur «la course la plus difficile au monde». Il court son 1er Paris-Dakar en auto en 1999, avec Nissan, puis l’année suivante avec le petit constructeur français MEGA et termine 2e. Courant 2002, il rejoint l’équipe officielle Mitsubishi en rallye-raid et remporte en 2003 le rallye de Tunisie et le rallye de Dubaï.

La victoire dans le plus célèbre rallye raid en voiture arrive en 2004 avec Mitsubishi. Il renouvelle la performance en 2005 en 2007. Avant d’écrire l’histoire avec de nouvelles victoires en 2012 et 2013 (sur Mini), puis 2016 et 2017 avec Peugeot. Et 2021 donc, de nouveau avec Mini.

Motos: Benavides s’impose

En motos, l’Argentin Kevin Benavides (Honda) a décroché la victoire, au terme de la 12e étape entre Yanbu et Jeddah, remportée par l’Américain Ricky Brabec (Honda), vainqueur de l’épreuve en 2020. Au classement généra final, Benavides compte 4’56’’ d’avance sur Brabec et 15’57’’ sur le Britannique Sam Sunderland (KTM), qui a sombré dans la dernière étape.

En remportant jeudi la onzième et avant-dernière étape, Sunderland avait pourtant réussi une belle opération au classement général: le pilote de 31 ans, dont c’est la 8e participation au Dakar, avait su tirer profit des mésaventures des pilotes Honda: ravitaillement raté et panne d’essence pour Joan Barreda, suivis d’un abandon, et erreur de navigation pour Brabec. Mais la dernière étape lui a été fatale.

Fin de Dakar endeuillée

L’épreuve a été endeuillée ce vendredi par le décès du pilote français Pierre Cherpin, blessé lors de la 7e étape. Le pilote amateur, qui souffrait d’un traumatisme crânien après une chute, est mort lors de son transfert en France depuis l’Arabie saoudite, a annoncé vendredi l’organisateur du rallye-raid.

«C’est au cours de son transfert par avion sanitaire entre Jeddah et la France que» ce chef d’entreprise de 52 ans «est décédé des suites de blessures consécutives à une chute survenue au cours de la 7e étape Ha’il – Sakaka, le 10 janvier», selon un communiqué d’Amaury Sport Organisation.

Il s’agit du premier décès enregistré lors de l’édition 2021 de l’épreuve créée en 1978. Depuis la première édition du Dakar en 1979, 27 concurrents, dont 22 motards, sont décédés pendant ou à la suite du rallye-raid.