Auto/moto : Peterhansel et son Audi victorieux sur le Dakar

Le pilote français a confirmé que les voitures hybrides étaient capables de résultats au Dakar. La victoire finale semble toutefois promise au Qatarien Nasser al-Attiyah.

La perspective 2023

«Chaque pilote Audi a gagné une spéciale, c’est très positif. Audi doit être capable d’avoir une voiture fiable et performante en 2023, on l’aura c’est sûr et on se battra pour la victoire», a-t-il ajouté.

«C’est des spéciales où on est tout le temps à fond (...) même en étant vraiment «dégoupillés», on a du mal à faire un écart, a regretté Loeb à l’arrivée. On fera ce qu’on peut, on n’a pas le choix, le but est de rouler jusqu’au bout et on verra bien où ça nous mène à l’arrivée.»