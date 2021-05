Saint-Gall - Petit avion accidenté remonté du fond du lac

La remontée de l’épave d’un bimoteur qui était tombé dans le lac de Constance à la hauteur de Staad le 18 février dernier a réussi. Plus de 60 sauveteurs, plongeurs et autres pompiers ont pris part à l’opération qui a pris plusieurs dizaines de minutes. En effet, il a fallu d’abord accrocher l’avion, le remonter doucement depuis 80 mètres de fond pour qu’il puisse enfin être adossé à un ferry et conduit au port de Rorschach, suspendu au câble de la grue.