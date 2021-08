Tubes de l’été - Petit best of de ce qui nous a fait danser il y a quinze ans

«Hips Don't Lie», interprétée par Shakira et Wyclef Jean, nous fait toujours danser aujourd’hui. Mais ce n’est pas la seule chanson qui a fait de l’été 2006 un millésime d’exception.

Après une longue année de pandémie, on comptait sur l’été pour refaire le plein de soleil et de liberté. Pour l’heure, le bilan est mitigé. Sur fond de météo capricieuse et de pass sanitaire incontournable, les vacances sont chamboulées.