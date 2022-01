Electro : Petit bijou d’impro de Jeff Mills au milieu de ruines grecques

Le musicien américain a proposé, avec Prabhu Edouard et Jean-Phi Dary, un concert électronique riche en émotions sur l’île de Délos, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

La légende vivante de la techno de Détroit a encore frappé! Jeff Mills, dont l’insolite bourde sur l’EP «Str Mrkd 001» avait beaucoup fait parler, a offert un live electro incroyable sur l’Île de Délos avec Prabhu Edouard, un des plus célèbres joueurs de tabla du monde, et Jean-Phi Dary, claviérise avec qui il forme le duo The Paradox.