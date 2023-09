Petit Biscuit est prêt à revenir plus fort que jamais

Petit Biscuit a marqué la musique de son empreinte. Le Français de 23 ans, vu dans nombre de festivals en Suisse romande et qui avait réalisé un concert sauvage à Paléo, est un des chantres de l’electro-chill. Son plus grand succès, le single «Sunset Lover» (sorti en 2018), approche les 800 millions d’écoutes sur Spotify. Le producteur a, depuis lors, sorti deux albums. Le prochain est en cours de production et en surprendra plus d’un. Coup de fil à Petit Biscuit avant son passage au Segment Festival, samedi 16 septembre à Beaulieu, à Lausanne, où il partage l’affiche ce soir-là avec Nina Kraviz et Vladimir Cauchemar.