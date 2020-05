Écublens (VD)

Petit chien tué par un plus gros: jugement suspendu

Entre un épagneul papillon et un amstaff, la lutte a été inégale. Traité au tribunal, le cas pourrait trouver un arrangement financier.

«Rocky a été tué. Ses yeux sont sortis de sa tête.» Une fillette de 8 ans n’avait rien pu faire pour sauver son épagneul papillon des crocs d’un american staffordshire terrier, en mars 2019. Malgré les mises en garde de la propriétaire de Malone, le petit chien avait profité de sa laisse à enrouleur pour s’approcher de son congénère, classé parmi les races dangereuses. L’am­staff était parvenu à se libérer de son harnais et avait bondi sur Rocky, dont il n’avait fait qu’une bouchée. Alertée par les cris de sa petite-­fille, une septuagénaire était accourue . Elle avait été mordue au bras et à la main quand elle avait saisi, trop tard, le petit épagneul.



La procureure avait d’abord conclu à une faute pénale et infligé des jours-amende et une amende à la propriétaire de l’amstaff, estimant qu’elle avait perdu le contrôle de son chien. Cette dernière a contesté la sanction et l’affaire a occupé vendredi le Tribunal de police de Lausanne. La prévenue a souligné avoir suivi 27 cours d’éducation canine lui donnant le droit de posséder un tel chien. L’expertise vétérinaire a montré que Malone ne s’était jamais montré agressif auparavant et qu’il n’était pas dangereux. Du reste, il n’a pas été euthanasié, selon sa maîtresse, qui n’a aucune autre nouvelle.