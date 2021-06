Suisse - Petit coup de blues météorologique ce week-end

Après des journées exceptionnellement chaudes et ensoleillées, la météo s’essouffle. Il y aura de la pluie, des orages, et une petite baisse de la température.

Des orages sont attendus en cette fin de semaine Getty Images/Westend61

Le temps chaud et ensoleillé qui nous a donné un avant-goût d’été est déjà terminé. Vendredi matin, le temps sera doux et partiellement nuageux. De l’ouest au centre du Plateau, il y aura beaucoup de nuages dans le ciel, et dans certaines régions les premières averses tomberont. Occasionnellement, il y aura même du tonnerre et des éclairs.

Dans l’après-midi, les nuages se dégageront quelque peu et le soleil devrait à nouveau briller localement. Mais déjà dans le Jura, les nuages vont enfler dans l’après-midi et il y aura des averses et des orages par endroits. Des pluies localement fortes, des coups de tabac et de la grêle sont possibles. Températures de 23 à 26 degrés, à 1000 mètres encore 21 degrés, comme l’indique «SRF Meteo».

Week-end pas terrible

Place samedi à un front froid avec une baisse des températures. Il y aura des averses et des orages, dont certains seront plus intenses. Des précipitations sont à prévoir surtout dans la seconde moitié de la journée.