Sur la pelouse du Stade du Pirée, l’Espagnol Ceballos pensait avoir définitivement plombé les Gunners. Le joueur prêté par le Real Madrid a raté totalement une tête en retrait pour son gardien à l’heure de jeu et Silva en a profité pour inscrire le 1-2 qui a fait très mal.

Mais la troupe de Mikel Arteta a, une fois n’est pas coutume, fait preuve de caractère. Emmenés par un Granit Xhaka très propre (plus de 80 passes réussies), les Londoniens ont retourné le score par Tierney (67e) et Aubameyang (87e), déjà auteur de l’ouverture du score. Seferovic n’a pas pesé sur la rencontre et été sorti avant l’heure de jeu.