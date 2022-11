Thurgovie : Petit immeuble ravagé par les flammes à Arbon

Un incendie a éclaté mardi vers 18 h 30 à Arbon (TG). Lorsque les forces d’intervention de la police cantonale de Thurgovie, des pompiers d’Arbon et des services de secours sont arrivées sur place, les combles étaient en embrasement total. Les occupants des six appartements du locatif ont été évacués ou se sont mis eux-mêmes en sécurité. Personne n’a été blessé. Le bâtiment a subi des dommages importants. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du départ de feu a indiqué mercredi la police cantonale thurgovienne.