Ornithologie: Petit mais costaud, il peut voler à plus de 5000 m d’altitude

Une nouvelle étude de la Station ornithologique suisse dévoile qu’au cours de son périple long de 4500 km et bouclé en une trentaine de jours, le traquet motteux, habitant estival de nos montagnes, peut voler à plus de 5000 m d’altitude. C’est grâce à de nouvelles méthodes utilisant la pression atmosphérique que l’organisation a pu déterminer les prouesses du passereau. Equipés de géolocalisateurs qui enregistrent la pression atmosphérique et l’intensité lumineuse, des individus ont été localisés jusqu’à précisément 5150 m d’altitude.