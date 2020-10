Jamais le Real Madrid n'a été éliminé lors de la phase de poule de la C1 et après avoir été battu par le Shakhtar (2-3) à Bernabeau en ouverture de compétition, il a sans doute senti le vent du boulet mardi en Allemagne. La troupe de Zinédine Zidane sort certes d'une victoire probante lors du Clasico, gagné le week-end dernier à Barcelone (1-3), mais reste scotchée à 1 point en Europe cette saison. Et que ce fût dur...

Le Real ne lâche rien

Marseille se saborde

L'Olympique de Marseille savait qu'il devait faire le match parfait pour espérer gêner Manchester City (0-3) dans le groupe C, mais il s'est sabordé dès la 17e minute. Rongier a mal ajusté une passe latérale devant ses propres 16 mètres et De Bruyne en a profité pour offrir le premier but à Ferran Torres. Les Phocéens ont failli offrir également le 0-2 à Zinchenko sur une bévue de Balerdi. L’Ukrainien n’a, heureusement pour l’OM, pu que toucher le poteau (35e).